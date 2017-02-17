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330 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir depoya polis tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 310 bin TL olan 330 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

330 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir depoya polis tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 310 bin TL olan 330 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

17 Şubat 2017 Cuma 15:00
330 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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İZMİR'İN Karabağlar İlçesi'ndeki İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu yönünde ihbar alınca çalışma başlattı. Deponun adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis, 330 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 45 yaşındaki O.Ç. ile 66 yaşındaki İ.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişiden İ.T. serbest bırakıldı, O.Ç. ise tutuklandı.
Operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 310 TL, engel olunan kamu zararının ise 1 milyon 910 bin TL olduğu belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İzmirPolisKaçak Sigara
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