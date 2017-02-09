banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.267
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6571
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...

30 yıl aradan sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü

30 yıldır görmediği babasıyla buluşan bir kişi, çıkan kavganın ardından babasını darp ederek öldürdü

30 yıl aradan sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü

30 yıldır görmediği babasıyla buluşan bir kişi, çıkan kavganın ardından babasını darp ederek öldürdü

09 Şubat 2017 Perşembe 10:09
30 yıl aradan sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü
banner404

OLAY, saat 01.00 sıralarında Ankara Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 30 yıl önce ailesini terk ederek Antalya’ya yerleşen Hüseyin Ö. (64), evlilik arifesindeki oğlu Özgür Ö.(35)’yü görmek için Ankara’ya geldi. Uzun yıllar boyunca karşılaşmamış olan baba ve oğlu, 06 AU 7335 plakalı otomobille geldikleri Yozgat Bulvarı üzerindeki bir noktada alkol alarak konuşmaya başladı. Otomobil içinde bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ikili otomobilden inerek yol kenarında kavga etmeye başladı. Bir süre oğluyla kavga eden Hüseyin Ö., aldığı darbelerin etkisiyle kanlar içinde yerde kaldı. Babasının hareketsiz bir şeklide yattığını gören Özgür Ö., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından Hüseyin Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, bölgede delilleri topladı. Olaydan haberdar olarak gelen Hüseyin Ö.’nün yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı
Sokağa çıkma yasağı
Uyuşturucuya karşı operasyon
Uyuşturucuya karşı operasyon
Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti
Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals