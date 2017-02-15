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30 kadın için FETÖ’den gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ merkezli 10 ilde, 30 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

30 kadın için FETÖ’den gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ merkezli 10 ilde, 30 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:16
30 kadın için FETÖ’den gözaltı kararı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Tekirdağ merkezli 10 ilde 30 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 kadın gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöTekirdağTekirdağ Emniyet Müdürlüğü
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