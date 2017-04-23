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3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist öldürüldü

3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist öldürüldü

23 Nisan 2017 Pazar 14:36
3 terörist öldürüldü
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EDİNİLEN bilgilere göre, Diyarbakır Valiliğince önceki gün saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin hemen ardından geniş kapsamlı operasyon başlatılan Kulp ilçesine bağlı Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur, Karabulak ve Alaca köyleri kırsalında güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı terörist ile temas sağladı. Teröristlerin güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist öldürüldü. Bölgedeki çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
Bölgede dün güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 3 asker yaralanmış, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerden biri şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
3 Teröristöldürüldü
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