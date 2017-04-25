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3 kişi kaçak içkiden zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

3 kişi kaçak içkiden zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

25 Nisan 2017 Salı 08:51
3 kişi kaçak içkiden zehirlendi
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İZMİR'de kaçak içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili V.G. gözaltına alındı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro  Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne bugün akşam saatlerinde kaçak içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişinin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Hastanede metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan H.A. ve M.Y.'nin yanı sıra, geçen cumartesi günü de M.T. adlı bir kişinin aynı şikayetle hastaneye başvurduğunu öğrenen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Yoğun bakımdaki tedavileri devam eden M.T., H.A. ve M.Y.'nin kullandıkları içkiyi V.G. den aldığı saptandı. Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakı ele geçirdi. Polis, V.G.'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirKaçak IçkiZehirNarlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü
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