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3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK sempatizanlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa’ya kaçırdığı belirlenen 38 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı

3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu
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EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK sempatizanlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa’ya götürdüğü iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenilirken, operasyon devam ediyor.
 
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Etiketler; #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #PKK sempatizanları
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