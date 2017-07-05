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3 Günde 150 kaz telef oldu

Erzurum’un Şenkaya İlçesine bağlı Köroğlu Köyü’nde 150 kaz bilinmeyen bir sebepten dolayı telef oldu

3 Günde 150 kaz telef oldu

Erzurum’un Şenkaya İlçesine bağlı Köroğlu Köyü’nde 150 kaz bilinmeyen bir sebepten dolayı telef oldu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:51
3 Günde 150 kaz telef oldu
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KÖROĞLU Köyü’nde kaz yetiştiriciliği yapan Gürbüz Dilmaç üç günde 150 kazının telef olduğunu belirterek, büyük bir şok yaşadığını söyledi. 
Gürbüz Dilmaç, üç günde kazlarının tamamına yakınını kaybettiğini belirterek, “Ne olduğunu anlamadım. Esrarengiz bir şekilde 150 kazın 3 gün içerisinde tamamı telef oldu” dedi. Dilmaç, iki kazının kaldığı onlarında ölmek üzere olduğunu söyledi. Tek geçim kaynağının kazlar olduğunu söyleyen Dilmaç, yaşlı annesiyle yaşadığını ve büyük bir mağduriyet yaşadığını belirtti. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 14:04
Anahtar Kelimeler:
Köroğlu KöyüErzurumŞenkayaGürbüz Dilmaç
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