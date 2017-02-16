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298 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir tırda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 298 kilo 637 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi

298 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir tırda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 298 kilo 637 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi

16 Şubat 2017 Perşembe 13:03
298 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir tırda yapılan aramada 298 kilo 637 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sürücülüğünü Makedon uyruklu K.N.’nin yaptığı bir tır, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Risk Kontrol Şubesince riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. Tırın X-ray taramasına tabi tutulacağını anlayan sürücü K.N.’nin tedirgin hareketleri üzerine araçta kaçak eşya olabileceğinden şüphelenen ekipler, aracı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından memur refakatinde X-ray tarama sistemine yönlendirdi. Tarama esnasında tırın belirli bir bölgesinde şüpheli yoğunluk tespit eden İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, detaylı arama yapılmasına karar vererek aracı arama hangarına aldı. Narkotik dedektör köpeği Jack marifetiyle yapılan aramada, dedektör köpeğin tır dorsesinin taban bölümüne aşırı tepki vermesi üzerine dorse açıldı. Dorsenin taban kısmında X-ray taraması yapılmadan fark edilmesi mümkün olmayan, özel yöntemlerle hazırlanan zula alanlarına saklanmış vaziyette uyuşturucu olduğu değerlendirilen çok sayıda paket ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli paket içerisindeki maddeden numune alınarak Narkotik Madde Teşhis Cihazı ile analiz yapıldı. Yapılan analiz sonucunda esrar olduğu tespit edilen 298 kilo 637 gram uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtildi” denildi.
Olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen araç sürücüsünün gözaltına alınarak İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıİpsalaUyuşturucu
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