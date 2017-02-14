29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 29'u hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kahramanmaraş'ta 26, Osmaniye'nin kadirli ilçesinde bir kişi olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yakalama kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.