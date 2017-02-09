23 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesi açıklarında, Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde operasyon düzenledi. Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 23 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

