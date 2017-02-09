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23 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı

23 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı

09 Şubat 2017 Perşembe 11:40
23 kaçak yakalandı
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ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesi açıklarında, Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde operasyon düzenledi. Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 23 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacık İlçesiYunanistanMidilli Adası
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