210 kilo 580 gram esrara 5 tutuklama

UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin 33 BMM 91 plakalı dorsesiz TIR'la Diyarbakır'dan İzmir'e taşınacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Afyon'dan itibaren takibe alınıp, dün Uşak'ta durdurulan TIR'da, özel eğitimli narkotik köpeği Tora ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenen 210 kilo 580 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.