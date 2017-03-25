Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

210 kilo 580 gram esrara 5 tutuklama

Dün bir TIR'ın gizli bölmesinde ele geçirilen 210 kilo 580 gram kubar esrarla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

210 kilo 580 gram esrara 5 tutuklama

Dün bir TIR'ın gizli bölmesinde ele geçirilen 210 kilo 580 gram kubar esrarla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

25 Mart 2017 Cumartesi 20:20
210 kilo 580 gram esrara 5 tutuklama
banner404

UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin 33 BMM 91 plakalı dorsesiz TIR'la Diyarbakır'dan İzmir'e taşınacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Afyon'dan itibaren takibe alınıp, dün Uşak'ta durdurulan TIR'da, özel eğitimli narkotik köpeği Tora ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenen 210 kilo 580 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 5 kişi gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tır210 Kilo 580 Gram Esrar5 TutuklamaGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı çatışma: 12 yaralı!
Silahlı çatışma: 12 yaralı!
Kaza: 4 ölü
Kaza: 4 ölü
Damdan düşen yaşlı adam, sağlık görevlilerine direndi
Damdan düşen yaşlı adam, sağlık görevlilerine direndi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals