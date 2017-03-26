21 koyun ahırda telef oldu

SABAH saatlerinde koyunlara yem vermek için ahıra giden Melik Akan koyunların telef olduğunu gördü. Koyunların ölüm sebebi belirlenemezken, sabaha karşı ahırın çatısına çıkan çoban köpeğinden korkan hayvanların birbirlerini ezdiği tahmin ediliyor.

Hayvanların kesin ölüm nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.