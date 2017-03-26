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21 koyun ahırda telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde Melik Akan’a ait 21 koyun ahırda telef oldu

21 koyun ahırda telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde Melik Akan’a ait 21 koyun ahırda telef oldu

26 Mart 2017 Pazar 14:37
21 koyun ahırda telef oldu
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SABAH saatlerinde koyunlara yem vermek için ahıra giden Melik Akan koyunların telef olduğunu gördü. Koyunların ölüm sebebi belirlenemezken, sabaha karşı ahırın çatısına çıkan çoban köpeğinden korkan hayvanların birbirlerini ezdiği tahmin ediliyor.
Hayvanların kesin ölüm nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KoyunşanlıurfaSiverek
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