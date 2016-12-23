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21 esnafa FETÖ'den gözaltı

Manisa'da 21 esnafa FETÖ'den gözaltı

21 esnafa FETÖ'den gözaltı
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MANİSA'DAKİ FETÖ PDY soruşturması kapsamında, 21 esnaf, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapsamında gözaltılar sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, örgütün esnaf yapılanması olduğu belirtilen 21 kişi gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınanların arasında, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Manisa Adliyesi'ne "Fethullah Gülen terörist ise ben de teröristim" diye dilekçe veren kişilerin de bulunduğu belirtildi.

 
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Etiketler; #21 esnafa FETÖden gözaltı #fetö #pdy #Esnaf #Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
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