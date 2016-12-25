20 kilo esrarla yakalandı

İstanbul Beykoz'da bir yalıda 20 yıldır işadamı S.Y’nin aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50) iddialara göre, işadamı S.Y’nin oğlu T.Y tarafından aralarında geçen bir tartışma nedeniyle 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öldürülen Nihat Bulca'nın bir yakını "Güncel, siyasi ve Suriye gündemi tartışırken kavga büyüdü" iddiasında bulundu