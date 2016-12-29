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20 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 20 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı

20 kaçak yakalandı
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AYVACIK İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale ve Ahmetçe köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 20 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, 2 minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
 
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Etiketler; #20 kaçak yakalandı #Çanakkale #ayvacık #Midilli
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