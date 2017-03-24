2 ton amonyum nitrat ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesinde 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk-48' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Tunceli-Erzincan karayolunda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 40 adet 50 kilogramlık torba içerisinde toplamda 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.