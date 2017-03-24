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2 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda teröristlerin patlayıcı yapımında kullanmak üzere depoladığı 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve çeşitlili yaşam malzemesi ele geçirildi

2 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda teröristlerin patlayıcı yapımında kullanmak üzere depoladığı 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve çeşitlili yaşam malzemesi ele geçirildi

24 Mart 2017 Cuma 18:27
2 ton amonyum nitrat ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesinde 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk-48' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Tunceli-Erzincan karayolunda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 40 adet 50 kilogramlık torba içerisinde toplamda 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amonyum NitratOperasyonNazımiye
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