2 ton amonyum nitrat ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesinde 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk-48' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Tunceli-Erzincan karayolunda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 40 adet 50 kilogramlık torba içerisinde toplamda 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
EDİNİLEN bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesinde 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk-48' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Tunceli-Erzincan karayolunda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 40 adet 50 kilogramlık torba içerisinde toplamda 2 ton amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.