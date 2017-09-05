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2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; 'Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi' denildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; 'Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi' denildi

05 Eylül 2017 Salı 18:56
2 terörist etkisiz hale getirildi
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DİYARBAKIR Valili'ğinden Lice'deki terör  operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk  bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2  terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon  birliklerinin helikopterle inişi sırasında ve sonrasında evden ateş eden bir kişi  yaralı, bir iş birlikçi sağ yakalanmıştır." ifadesine yer verildi. 
 
Valilik açıklamasında, Lice ilçesinin Bağlan köyünde 3 Eylül'de terör  örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili bazı basın  yayın organlarında HDP milletvekillerince gerçeği yansıtmayan açıklamalar  yapıldığı, bunun üzerine bazı bilgilerin paylaşılmasının gerekli görüldüğüne işaret edildi.
 
Bağlan köyündeki bir şahsın konutuna 3 Eylül Pazar günü saat 16.00  sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve  mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, söz konusu  bölgede saat 20.00'den itibaren operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada,  teröristlerin bulunduğu evin kuzeyindeki uygun bir arazi kesimine helikopterle  inmekte olan operasyon birliklerine evde bulunan teröristlerce ateş açıldığı,  güvenlik güçlerince ateşe karşılık verildiği belirtildi.
 
"Masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir"
 
Evden çıkarak  dere  yatağına  doğru   kaçmakta olan bir teröristin  Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 5.45 milimetre çapında 133 fişek, 2 el  bombası, boş tabanca şarjörü, ses kayıt cihazı ve şemsiye ile ölü olarak ele  geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Şırnak doğumlu teröristin 2011 yılında Beytüşşebap ilçesi kırsalından  terör örgütüne katılan 'Dijvar' kod adlı Mehmet Barkın olduğu tespit edildi. Söz  konusu teröristin 21 Eylül 2015'te Dicle ilçesinde Kaymakamlık konutu, İlçe  Emniyet Müdürlüğü binası ve zırhlı kobra aracına, 26 Aralık 2015'te Ergani  ilçesinde Kaymakamlık konutuna, 16 Ocak 2016'da Kocaköy İlçe Jandarma  Komutanlığına, 5 Şubat 2016'da Hani ilçesinin Vezirboğazı bölgesinde üs bölgesine  roketatarlı, 18 Şubat 2016'da Dicle ilçesinin Taşağıl köyü yol ayrımındaki yol  kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırıda bulunduğu, 21 Şubat  2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolu Çalıbükü köyü mevkisinde yol kestiği, araç  yağmaladığı, 1 Mayıs 2016'da Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde  yüklü araçla düzenlenen, 1 askerin şehit edildiği, 36 askerin yaralandığı  saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristin Sur ilçesinin Dürümlü  mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 vatandaşın  hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren örgüt  mensupları arasında bulunduğu tespit edilmiştir. İddia edildiği ve  çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili  terörist etkisiz hale getirilmiştir."
 
Açıklamada, teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine  kaçışlarının önlenmesi amacıyla helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon  birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açıldığı, "Terör  örgütüne üye olmak", "kasten öldürmek" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti  yapmak" suçlarından hakkında arama kararı bulunan, Celal Yıldırım el bombası ile  yanağından ve kafasından ağır yaralı, Bedri  Yıldırım'ın ise sağ olarak  yakalandığı aktarıldı.
 
Olay yerindeki el bombasının muhafaza altına alındığı, yaralı Celal  Yıldırım'ın helikopterle götürüldüğü Lice Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin  ardından, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Teröristler ve iş birlikçilerince, operasyon birliklerine  helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekteyken, köyde ayağından  yaralı olduğu tespit edilen iş birlikçi Münir Serin ambulansla Lice Devlet  Hastanesi'ne, akabinde helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’ne sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu evin yakınlarında 4 Eylül günü  yapılan arama çalışmalarında tabanca, 10 kilogram toz esrar, 50 gram kubar esrar,  200 gram kenevir tohumu ve terazi ele geçirildi."
 
 "Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle operasyon icra  edilmiştir"
 
Açıklamada, şu bilgiler verildi:
 
"Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon  neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi.  Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişi  sırasında ve sonrasında evden ateş eden bir kişi yaralı, bir iş birlikçi sağ yakalanmıştır. Güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve iş birlikçilerine  ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristlerle iş birlikçiler haricinde  hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle  operasyon icra edilmiştir. Delil niteliğindeki silah, mühimmat ve esrar muhafaza altına alınarak, soruşturma sürdürülüyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
TeröristDiyarbakır Valiliği
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