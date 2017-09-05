DİYARBAKIR Valili'ğinden Lice'deki terör operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişi sırasında ve sonrasında evden ateş eden bir kişi yaralı, bir iş birlikçi sağ yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.



Valilik açıklamasında, Lice ilçesinin Bağlan köyünde 3 Eylül'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili bazı basın yayın organlarında HDP milletvekillerince gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıldığı, bunun üzerine bazı bilgilerin paylaşılmasının gerekli görüldüğüne işaret edildi.



Bağlan köyündeki bir şahsın konutuna 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, söz konusu bölgede saat 20.00'den itibaren operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, teröristlerin bulunduğu evin kuzeyindeki uygun bir arazi kesimine helikopterle inmekte olan operasyon birliklerine evde bulunan teröristlerce ateş açıldığı, güvenlik güçlerince ateşe karşılık verildiği belirtildi.



"Masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir"



Evden çıkarak dere yatağına doğru kaçmakta olan bir teröristin Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 5.45 milimetre çapında 133 fişek, 2 el bombası, boş tabanca şarjörü, ses kayıt cihazı ve şemsiye ile ölü olarak ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şırnak doğumlu teröristin 2011 yılında Beytüşşebap ilçesi kırsalından terör örgütüne katılan 'Dijvar' kod adlı Mehmet Barkın olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin 21 Eylül 2015'te Dicle ilçesinde Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve zırhlı kobra aracına, 26 Aralık 2015'te Ergani ilçesinde Kaymakamlık konutuna, 16 Ocak 2016'da Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına, 5 Şubat 2016'da Hani ilçesinin Vezirboğazı bölgesinde üs bölgesine roketatarlı, 18 Şubat 2016'da Dicle ilçesinin Taşağıl köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırıda bulunduğu, 21 Şubat 2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolu Çalıbükü köyü mevkisinde yol kestiği, araç yağmaladığı, 1 Mayıs 2016'da Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçla düzenlenen, 1 askerin şehit edildiği, 36 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristin Sur ilçesinin Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 vatandaşın hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları arasında bulunduğu tespit edilmiştir. İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir."



Açıklamada, teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açıldığı, "Terör örgütüne üye olmak", "kasten öldürmek" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından hakkında arama kararı bulunan, Celal Yıldırım el bombası ile yanağından ve kafasından ağır yaralı, Bedri Yıldırım'ın ise sağ olarak yakalandığı aktarıldı.



Olay yerindeki el bombasının muhafaza altına alındığı, yaralı Celal Yıldırım'ın helikopterle götürüldüğü Lice Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Teröristler ve iş birlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekteyken, köyde ayağından yaralı olduğu tespit edilen iş birlikçi Münir Serin ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne, akabinde helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu evin yakınlarında 4 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında tabanca, 10 kilogram toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve terazi ele geçirildi."



"Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle operasyon icra edilmiştir"



Açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, biri ölü, biri ağır yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişi sırasında ve sonrasında evden ateş eden bir kişi yaralı, bir iş birlikçi sağ yakalanmıştır. Güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve iş birlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristlerle iş birlikçiler haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle operasyon icra edilmiştir. Delil niteliğindeki silah, mühimmat ve esrar muhafaza altına alınarak, soruşturma sürdürülüyor."

