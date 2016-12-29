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2 otobüs devrildi: 31 yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere 31 kişi yaralandı

2 otobüs devrildi: 31 yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere 31 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe 13:55
2 otobüs devrildi: 31 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 29. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki yolcu otobüsü, 1 kilometre arayla yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma aracı sevk edildi. Her iki kazada, 31 yolcunun yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, Göksun ve Kayseri Sarız Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Kaza yerinde çalışmalar sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş-Kayseri KarayoluKazaOtobüs
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