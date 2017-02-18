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2 kardeş ortaklarını işkence yapıp, diri diri gömdü

Ortak iş yaptıkları kişiyi kendilerine az para verdiği gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddia edilen iki kardeşten biri yakalandı

2 kardeş ortaklarını işkence yapıp, diri diri gömdü

Ortak iş yaptıkları kişiyi kendilerine az para verdiği gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddia edilen iki kardeşten biri yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:44
2 kardeş ortaklarını işkence yapıp, diri diri gömdü
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ADANA'DA ortak iş yaptıkları kişiyi kendilerine az para verdiği gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddia edilen iki kardeşten biri gözaltına alındı.İhbarı değerlendiren polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin koltuklarında kan izine rastladı.Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin telefonla ulaştığı otomobilin sahibi, aracını arkadaşı Gökhan Nas'a emanet verdiğini söyledi.Polis, otomobil sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda ailesiyle de görüştükleri Nas'ın en son birlikte iş yaptıkları Mehmet Sait S'yle beraber olduğunu tespit etti.Bunun üzerine Mehmet Sait S'yi evinde gözaltına alınan cinayet bürosu ekipleri, şüphelinin sorgusunda ağabeyi Halil S'yle Nas'ı darbederek öldürdükleri, Bahçelievler Mahallesi'nde molozların döküldüğü boş bir araziye de gömdüklerini bilgisine ulaştı.Cumhuriyet savcısı eşliğinde bölgede yapılan kazıda bulunan maktulün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Şüphelilerin, birlikte bir inşaatın pencere montajı işini aldıkları Nas'ı, anlaştıkları 6 bin 800 liradan kendilerine sadece 300 lira verdiği gerekçesiyle yaşadıkları tartışmada öldürdükleri iddia edildi.Polis, diğer zanlı Halil S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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2 KARDEŞOrtaklarıIşkence YapıpDiri Diri GömdüParaAdana Adli Tıp Kurumu
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