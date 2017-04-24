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2 gün sonra karlar altında bulundu!

Sakarya'da kayıp kadın 2 gün sonra karlar altında bulundu

2 gün sonra karlar altında bulundu!

Sakarya'da kayıp kadın 2 gün sonra karlar altında bulundu

24 Nisan 2017 Pazartesi 08:46
2 gün sonra karlar altında bulundu!
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SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde dün gezmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki Muazzez Gürcan, dün yarım metre karın olduğu Davlumbaz Yaylası'nda bulundu.
Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan dün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu. Ailesi dün sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde hareket eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri Gürcan'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı. Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Muazzez Gürcan paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaMuazzez Gürcan
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