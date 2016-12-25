BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet bıçak, 63.5 gram uyuşturucu ve aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.
3 gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, kapalı alanda sigara içilmesinden ve izinsiz konsomatris çalıştırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılırken, 35 araca toplamda 7 bin 116 lira ceza yazıldı. 2 araç da trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu uygulamaların şehrin huzur ve güven ortamını arttırmak için yapıldığı ve devam edeceği belirtildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'huzur operasyonu' düzenledi
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