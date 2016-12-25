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2 bin polisle 'huzur operasyonu'

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'huzur operasyonu' düzenledi

2 bin polisle 'huzur operasyonu'
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BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet bıçak, 63.5 gram uyuşturucu ve aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.
3 gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, kapalı alanda sigara içilmesinden ve izinsiz konsomatris çalıştırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılırken, 35 araca toplamda 7 bin 116 lira ceza yazıldı. 2 araç da trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu uygulamaların şehrin huzur ve güven ortamını arttırmak için yapıldığı ve devam edeceği belirtildi.
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Etiketler; #HUZUR OPERASYONU #bursa emniyet müdürlüğü #osmangazi #yıldırım #Nilüfer #uyap
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