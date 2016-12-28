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2 bin 989 korsan kitap ele geçti

Malatya'da düzenlenen 'Korsan Kitap' operasyonunda, 2 bin 989 bandrolsüz ve sahte bandrollu kitap ele geçirildi.

2 bin 989 korsan kitap ele geçti
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MALATYA Emniyet Müdürlüğü güvenlik şube ekipleri tarafından korsan kitap operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 iş yerinde 2 bin 989 bandrolsüz ve sahte bandrollü, farklı  yazarların kitapları ele geçirildi. Korsan kitaplara el konulurken, işyeri sahipleri hakkında işlem yapıldı. Korsan kitaplar arasında, yakın zamanda piyasaya sürülen eserlerin de bulunması dikkat çekti.
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Etiketler; #2 bin 989 korsan kitap ele geçti #Malatya #sahte bandrollu #Emniyet Müdürlüğü
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