19 yaşındaki 'oto faresi' aynı otomobili iki kez soymuş

KONYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 1 ay içerisinde kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler görgü tanıkları görüşmeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen Ali B., Hüseyin D. ve Suriye uyruklu Esad E.'yi yakaladı. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde olayları gerçekleştirirken yanlarıda Can Kip'in de olduğunu söyledi. Polis, Kip'i yakalamak için çalışma başlattı.



'OTO FARESİ' YAKALANDI

Asayiş Şubesine bağlı Güven Tim ekipleri şüpheli Can Kip'in merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde olduğunu belirledi. Polisi görünce kaçmaya başlayan Kip, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Kip'in Hasan Dalmış'a ait 42 FL 557 plakalı otomobilden birer gün arayla iki kez hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve araçtan radyo-teyp, sigara paketi, nargile takımı ve semaver çaldığı öğrenildi. Can Kip'in polise verdiği ilk ifadesinde, uyuşturucunun etkisiyle çaldığı malzemelerinin yerini hatırlamadığını söylediği belirtildi.