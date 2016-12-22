banner391
banner405

19 torbacı tutuklandı

Mersin'de 19 torbacı tutuklandı

19 torbacı tutuklandı
banner404
MERSİN'DE uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı.
Kent genelinde uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten Narkotim ekipleri, Aralık ayının 15 günlük döneminde yaptığı operasyonlarda torbacı olarak nitelendirilen satıcılara büyük darbe vurdu. 20 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 245 kilo esrar, 125 gram eroin, 52.8 gram kokain, 1 kilo 903 gram metameftamin, 5 bin 155 ecstasy hap, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi, 40 kişi de gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 19'u sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı, 21 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 
banner355
Etiketler; #Mersinde 19 torbacı tutuklandı #mersin
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
"PKK imamı"na gözaltı
Sonraki Haber
Kuş cennetinde çıkan yangın söndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.