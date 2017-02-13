19 aracın camını patlatmışlardı! Yakalandılar 

EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa merkez Yıldırım ilçesinde bir gecede yaklaşık 19 aracın camını levye ile patlatan zanlılar Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camını kırarak hırsızlık yapan M.E(17), O.D(17) ve Ö.Y (44) takibe alındı.

TAKİBE ALDILAR

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Ekipler zanlıların Yıldırım ilçesine bağlı Güllük mahallesinde bir barakada kaldıklarını belirledi. Barakayı bir süre takibe alan ekipler; sabah 06.30 sıralarında yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların en son çaldıkları yeşil renkli Şahin marka aracı da ele geçiren ekipler, zanlıların 12 aracı, 2 işyerini soyduğunu, 2 otomobili de çaldığını belirlediler.

