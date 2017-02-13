Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87727
ALTIN
146.416
DOLAR
3.6963
STERLIN
4.6264
EURO
3.9326
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Flaş Haber
GZP'ye fırtına engeli
Kapat

19 aracın camını patlatmışlardı! Yakalandılar 

Otomobillerin camlarını patlatarak hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

19 aracın camını patlatmışlardı! Yakalandılar 

Otomobillerin camlarını patlatarak hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:50
19 aracın camını patlatmışlardı! Yakalandılar 
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa merkez Yıldırım ilçesinde bir gecede yaklaşık 19 aracın camını levye ile patlatan zanlılar Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camını kırarak hırsızlık yapan M.E(17), O.D(17) ve Ö.Y (44) takibe alındı. 
TAKİBE ALDILAR

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Ekipler zanlıların Yıldırım ilçesine bağlı Güllük mahallesinde bir barakada kaldıklarını belirledi. Barakayı bir süre takibe alan ekipler; sabah 06.30 sıralarında yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların en son çaldıkları yeşil renkli Şahin marka aracı da ele geçiren ekipler, zanlıların 12 aracı, 2 işyerini soyduğunu, 2 otomobili de çaldığını belirlediler.  
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
19 AraçBursaCam Patlatan Zanlılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Profesörler hakim karşısında
Profesörler hakim karşısında
PKK'ya götürülecekti! Hepsi yakalandı 
PKK'ya götürülecekti! Hepsi yakalandı 
PKK'ya büyük operasyon: 70 gözaltı 
PKK'ya büyük operasyon: 70 gözaltı 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals