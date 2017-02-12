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18 peruklu 'Ponzi' Arzu tutuklandı

Bursa'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Arzu Mertgil, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. ‘Ponzi’ adı verilen yöntemle 60’a yakın kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldı

18 peruklu 'Ponzi' Arzu tutuklandı

Bursa'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Arzu Mertgil, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. ‘Ponzi’ adı verilen yöntemle 60’a yakın kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldı

12 Şubat 2017 Pazar 11:41
18 peruklu 'Ponzi' Arzu tutuklandı
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BURSA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yakalandı. 'Saadet zinciri' benzeri olduğu söylenen 'Ponzi' adı verilen sistem ile 60 yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil’in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı tutuklandı. Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ponzi ArzuBursaBursa Emniyet MüdürlüğüNitelikli Dolandırıcılık
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