167 kaçak yakalandı

EDİRNE Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna Köyü ile İpsala İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Nepal uyruklu toplam 167 kaçağı yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
EDİRNE Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna Köyü ile İpsala İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Nepal uyruklu toplam 167 kaçağı yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.