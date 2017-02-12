161 kaçak göçmen yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, 3-10 Şubat 2017 tarihleri arasında yaşanan 5 göç olayının tamamının Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği kaydedildi. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde gerçekleşen 5 olayda Çeşme, Kuşadası ve Ayvacık bölgelerinde 161 göçmenin Türk karasularında yakalandığı, 1 göçmenin ise cansız bedeninin denizden alındığı belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde ise aynı tarihlerde herhangi bir göç olayının gerçekleşmediği bilgisi verildi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 1 göç girişiminin ise jandarma birimlerine bildirilerek önlendiği, Ayvacık bölgesinde gerçekleşen bahse konu göç olayında Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 42 düzensiz göçmenin düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalandığı ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 1 arama kurtarma gemisi, 45 Sahil Güvenlik botu, 16 SAGET, 4 DEGAK Timi ve 28 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 73 saat seyir yapıldığı, 25 helikopter ve 9 uçak sortisi ile toplam 79 saat 15 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 6 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 252 saat görev icra edildiği belirtildi.