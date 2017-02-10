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15 günlük özel güvenlik bölgesi

Hatay Valiliği, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilecek saldırılara karşı bazı bölgeleri, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti

15 günlük özel güvenlik bölgesi

Hatay Valiliği, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilecek saldırılara karşı bazı bölgeleri, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti

10 Şubat 2017 Cuma 18:07
15 günlük özel güvenlik bölgesi
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HATAY Valiliğinden yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerin, 12 Şubat 2017 Pazar gününden saat 00.01'den itibaren 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 23.59 dahil olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle: "Koyuneğreği Tepe, Taşlı Sırtları, Katrangölü Tepe, Karaoluk Tepe, Kartal Tepe, Mor Tepe, Kuşçu Tepe ve Daz Dağı ile Tepe bölgeleri içinde kalan Eşik Meydanı, Tekkoz Mahallesi, Koyunbeyli Yayla, Sarıdüz Tarla, Sincancık Mahallesi, Kocadüz Mahallesi, Koscak Yayla, Çukurkonuş Yayla, Çatköy Mahallesi, Namaztaşı Mahallesi, Akelma Yaylası, Ahmetçiğindüzü, Mıntıklar Yayla, Yatakyayla, Balarmut Yaylası, Macıklı Yayla, Devehayması Yayla, Bülke Yayla, Kapılı Mahallesi, Tohtak Mahallesi, Çatnergis Yayla, Küflütarla Yayla, Gazelli Yayla, Ufakalıç Yayla, Domuzdamı Yayla ve Cıvıkyayla bölgeleri ile bölgenin kırsalında kalan alanlar."

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde belirlenen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay ValiliğiTerör örgütüAmanoslar
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