14. katta tehlikeli onarım

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 2 kişinin, 14 katlı binanın çatısında yaptıkları tadilat çalışması, yürekleri ağza getirdi

İLÇEYE bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.