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14. katta tehlikeli onarım

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 2 kişinin, 14 katlı binanın çatısında yaptıkları tadilat çalışması, yürekleri ağza getirdi

14. katta tehlikeli onarım
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İLÇEYE bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.
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Etiketler; #kayseri #Kocasinan #14 katlı bina
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