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13 yaşındaki oğluna kaçak sigara sattıran babaya gözaltı

Adana'da 13 yaşındaki çocuğuna evinin önünde kaçak sigara sattıran baba gözaltına alındı

13 yaşındaki oğluna kaçak sigara sattıran babaya gözaltı

Adana'da 13 yaşındaki çocuğuna evinin önünde kaçak sigara sattıran baba gözaltına alındı

29 Haziran 2017 Perşembe 10:52
13 yaşındaki oğluna kaçak sigara sattıran babaya gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Suriyeli Cemal Vail (48) iç savaş çıkınca 3 yıl önce ülkesinden kaçarak eşi Nucud Vail ve çocuklarıyla birlikte Adana'ya yerleşti. Seyhan ilçesi, Haneden Mahallesi'nde bir ev kiralayan baba, Adana'da kaçak sigara işine girdi.  Baba Vail evin önüne koyduğu tezgahın başına da 13 yaşındaki oğlu K.V.'yi bırakarak kaçak sigara sattırmaya başladı.
 
Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de Suriyeli babanın çocuğuna kaçak sigara sattırdığını öğrenince adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında baba gözaltına alınırken çocuğu da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evde yapılan aramada da 123 karton kaçak sigara ele geçirildi. İfadesi psikolog eşliğinde alınan çocuk babasının kendisine sigara sattırdığını söyledi. Baba ise çocuğa sattırmadığını evin önünde olduğu için tezgahın yanında çocuğun oturduğunu söylediği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 11:37
Anahtar Kelimeler:
Cemal VailAdana
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