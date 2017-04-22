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13 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti

Mardin'de, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, evinin bahçesinde bisiklet kullandığıa sırada geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

13 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti

Mardin'de, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, evinin bahçesinde bisiklet kullandığıa sırada geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:50
13 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti
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ÇARŞAMBA ve Perşembe günü yapılacak TEOG sınavına hazırlanan, Mehmet Karipçin, merkez Artuklu İlçesi Arpatepe Köyü'ndeki evlerinin bahçesinde dün akşam saatlerinde bisiklet kullandığı sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Bunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Karipçin'i Mardin Devlet Hastanesi'ne getirerek acil serviste tedavi altına alındı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 yaşındaki Mehmet Karipçin kurtarılamadı. 
KÖYDE 23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ
Küçük Mehmet Karipçi'nin yaşamını yitirmesi eğitim gördüğü Arpatepe Galip Karipçin Ortaokulu'nda büyükü üzüntüye neden oldu. Küçük Mehmet'in ölümü nedeniyle, yarınki 23 Nisan kutlamaları iptal edildi. Okul Müdürü Halil Taş, küçük Mehmet'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz ve kendi arkadaşları arasında da sevilen bir öğrencimizdi, mekanı cennet olsun. Ailesine ve okul arkadaşlarına Allah sabır versin" dedi.  
Mehmet Karipçin'in annesi Ayten Karipçin, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Anne Karipçin, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta  durabildi. Baba Yüksel Karipçin ise oğlunun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirterek, "Oğlumun sağlık problemi yoktu. Göğsünün ağırdığını söyleyerek eve geldi. Sonra oynamak için bahçeye çıktı. Bisikletiyle oynarken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırdım ama kurtaramadık" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziMardinMehmet KaripçiTEOG
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