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12 yaşındaki Nilay'dan kahreden haber

Kayseri'de 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, gittiği havuzda yüzdükten kısa süre fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Utkulu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

12 yaşındaki Nilay'dan kahreden haber

Kayseri'de 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, gittiği havuzda yüzdükten kısa süre fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Utkulu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

02 Temmuz 2017 Pazar 18:06
12 yaşındaki Nilay'dan kahreden haber
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MERKEZ  Melikgazi İlçesi’ne bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ait olimpik havuzuna gelen, Zirve Yüzme Kulübü sporcularından Nilay Bengü Utkulu antrenman yaptı. Yaklaşık 1 saat havuzda kalan 7’nci sınıfa geçen Nilay, rahatsızlanarak havuzdan çıktı.

Göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nilay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilay'ın yapılan otopsisinde kalp krizinden dolayı öldüğü belirlendi.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 18:20
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KayseriNilay BengüUtkuluGittiği Havuzda
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