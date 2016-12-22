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12 öğrenci hastanelik oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

12 öğrenci hastanelik oldu
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir ortaokulda "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında, öğrenciler evlerinden pasta, poğaça, patlamış mısır ve çerez getirdi. Yiyecekleri tüketen sınıftaki 20 öğrenciden 12’si, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanması üzerine üzerine, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Etiketler; #12 öğrenci hastanelik oldu #Kütahya #simav
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