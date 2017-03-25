11 tabanca ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'ndeki bir evde de 1 tabanca ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve mermiler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu Cizre İlçesi Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktası oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"M.S. isimli şahıs ile birlikte Mersin iline sevk edilmek üzere 10 adet ruhsatsız tabanca yakalanmış olup, devam eden çalışmalarda M.S.'nin M.A. isimli şahıs ile işbirliği içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, M.A. isimli şahsın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan arama neticesinde; 1 adet Sigsauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet temizleme fırçası, 32 adet 7.65 mm çapında dolu fişek, 55 adet 9 mm çapında dolu fişek, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca kapak takımı, 3 adet tabanca namlusu, 15 adet 9 mm fişek alan boş şarjör, 3 adet tabanca emniyet tetik tertibatı malzemesi, 6 çift tabanca el kabzesi ele geçirilmiştir. Şüpheli M.S. ve M.A. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınmıştır."