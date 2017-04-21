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11 öğrenci hastanelik oldu

Aksaray’da bir lokantadan yemek yiyen 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

11 öğrenci hastanelik oldu

Aksaray’da bir lokantadan yemek yiyen 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

21 Nisan 2017 Cuma 08:04
11 öğrenci hastanelik oldu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Necmiye Yazıcı Kız Lisesinde eğitim öğretim gören 11 öğrenci, Taş Pazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir lokantadan tavuk döner yedi. Yemekten sonra okullarına giden 11 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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