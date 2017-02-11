101 bin paket sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA'DA Şehir girişinde araçlara yönelik uygulama yapan emniyet ekipleri, Nedim S. yönetimindeki 42 AIF 50 plakalı tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde kutular içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, tır sürücüsü Nedim S.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.