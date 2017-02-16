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10 metreden dereye uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla 10 metreden dereye uçtu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

10 metreden dereye uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla 10 metreden dereye uçtu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:46
10 metreden dereye uçtu
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan eşi için Devrek’ten yola çıkan Kadir Yeni (78), D-750 karayolunda aracının kontrolünü kaybetti. Yaşlı adamın kullandığı 67 UC 431 plakalı araç, yoldan çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki derede yan duran araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Yeni, durumu jandarma ve polise haber verdi. AFAD ekipleri de ihbar üzerine olay yerine geldi. Sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik polisleri, havanın soğuk olması sebebiyle yaşlı adamı polis otosuna bindirdi.
Kazayı anlatan Yeni, “Yoldan gelirken araba kaydı. Üç sefer tekerlek sağa sola döndü. Sonunda buraya doğru zor kurtardım. Arabadan kendim çıktım. Araçta bir tek ben vardım. Devrek’ten hastaneye geliyordum. Hanım hastanede” diye konuştu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıZonguldak
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