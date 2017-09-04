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10 günlük ağır bilanço: 112 ölü, 482 yaralı

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen 159 kazada, toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı

10 günlük ağır bilanço: 112 ölü, 482 yaralı

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen 159 kazada, toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:59
10 günlük ağır bilanço: 112 ölü, 482 yaralı
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10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın dördüncü ve tatilin son günü olan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar toplam 159 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:
 
* 25 Ağustos Cuma günü mesainin bittiği saat 18.00 sıralarından sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
 
* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.
 
* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.
 
* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
 
* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
 
* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.
 
* Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.
 
* Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
 
* Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
 
* Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü Adıyaman'da 5, Edirne ve Sinop'ta 2'şer, Mardin, Tokat, Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Tekirdağ, Ağrı, Denizli ve Aydın'da meydana gelen 17 kazada, 16 kişi öldü, 46 kişi de yaralandı.
 
* Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü ve 10 günlük tatilin son günü olan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar, Samsun, Aydın, Sinop, Mersin, Balıkesir, Antalya, Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kastamonu ve Hakkari'de meydana gelen 12 kazada ise 10 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKurban Bayramı
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