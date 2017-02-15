İSTANBUL'DA 1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı. Pendik'te durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi. Operasyonda, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen esrarın, İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı tespit edildi. Gözaltına tutulan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.