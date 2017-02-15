Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88143
ALTIN
143.682
DOLAR
3.6457
STERLIN
4.5423
EURO
3.8552
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Whatsapp'a 'hikaye' özelliği geliyor
Whatsapp'a 'hikaye' özelliği geliyor
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

1 ton esrar ele geçirildi

1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

1 ton esrar ele geçirildi

1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:54
1 ton esrar ele geçirildi
banner404

İSTANBUL'DA 1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda  7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik  hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı. Pendik'te durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan  aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi. Operasyonda, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli  gözaltına alındı. Ele geçirilen esrarın, İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı  tespit edildi. Gözaltına tutulan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilecek.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuEsrarOperasyonPendikDedektörDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı
TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı
PKK'lı hainlere göz açtırılmıyor
PKK'lı hainlere göz açtırılmıyor
Kaldırımda yürüyordu dehşeti yaşadı!
Kaldırımda yürüyordu dehşeti yaşadı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals