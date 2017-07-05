1 terörist teslim oldu

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 1 erkek bölücü terör örgütü mensubunun 5 Temmuz günü Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Tekeli Taburundaki görevlilere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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