1 PKK'lı yakalandı

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun Yüksekova ilçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 24 Nisan 2017 günü Yüksekova-Esendere yolu üzerinde silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

