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1 PKK'lı yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK üyesi 1 kişi yakalandı

1 PKK'lı yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK üyesi 1 kişi yakalandı

25 Nisan 2017 Salı 11:18
1 PKK'lı yakalandı
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HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun Yüksekova ilçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 24 Nisan 2017 günü Yüksekova-Esendere yolu üzerinde silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
HakkariHakkari Valiliğiİl Jandarma KomutanlığıPKK
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