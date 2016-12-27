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1 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı

1 DEAŞ'lı gözaltına alındı
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SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce İlkadım içesi Fatih Mahallesi'nde Irak uyruklu 4 kişiyi DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına almış, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. 
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili firarda olduğu iddia edilen Irak uyruklu Nasr S.A.'yı (34) İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Nasr S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. 
 
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Etiketler; #DEAŞ #samsun #1 DEAŞlı gözaltına alındı
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