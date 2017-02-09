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Yerli turizm devlerinden Avrupa atağı

İki dev tur operatörü Anex Tour ve Coral Travel, Avrupa pazarında atağa geçti. Avrupa’daki algıyı da çürütecek iki şirketin ilk etapta 100 bin turist getirmesi bekleniyor

Yerli turizm devlerinden Avrupa atağı

İki dev tur operatörü Anex Tour ve Coral Travel, Avrupa pazarında atağa geçti. Avrupa’daki algıyı da çürütecek iki şirketin ilk etapta 100 bin turist getirmesi bekleniyor

09 Şubat 2017 Perşembe 12:24
Yerli turizm devlerinden Avrupa atağı
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YABANCI tur operatörlerinin tekelinde olan Avrupa'da Türkiye aleyhine yürütülen algı operasyonları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmcilere "Uluslararası operatörlerle değil, gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım" çağrısı karşılık buldu. Rusya'nın en büyük iki Türk tur operatörü olan Anex Tour ve Coral Travel, Avrupa'daki yabancı tekelini kırmak için harekete geçti. Almanya'da 10 Milyon Euro'luk yatırımla Anex Tour Germany markasını kuran Anex Tour, ülkede kendi havayolu şirketi olan Azur Air ile operasyon yapacak. Betül Alakent imzalı habere göre, OTİ Holding iştiraki olan Coral Travel'ın da Almanya'da operatör kurmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Her iki şirketin 2017 sezonunda Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye toplamda 100 bin turist getirmeyi hedeflediği belirtildi. Rusya'nın en büyük oyuncuları arasında yer alan iki şirketin Avrupa pazarına girmesi, milli bir adım olarak nitelenirken, bu çalışmanın diğer Türk tur operatörlerini de harekete geçireceği öngörülüyor. 
RİSK ALMAMIZ GEREKİYOR 
Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik rezervasyonlara başladıklarını söyledi. Avrupa'da Türk operatörlerinin daha etkin olması gerektiğini belirten Koçkar, "Yabancı risk almıyor. Bizim kadar atak da değiller. Global bir marka olmamız için dünyanın her ülkesinde etkinliğimizin artması gerekiyor. Buradan hareketle Avrupa'da da tur operasyonlarını başlatıyoruz. Rusya'nın en büyük tur operatörleri arasındayız. Aynı etkinliği Avrupa'da da sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Koçkar, Almanya'da Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan (Girit), Bulgaristan, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti ve Küba'ya da yolcu taşıyacaklarını açıkladı. 
TÜRKLERE AMBARGO VAR 
Avrupa pazarına girmek için 3 yıldır çalıştıklarını belirten Koçkar, Türk kökenli oldukları için ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek, şunları anlattı: "1 haftada sonuçlanacak olan evrak başvurusu için 6 aydan önce yanıt alamadık. Bize en yüksek limitten sigorta bedeli çıkaran Almanya, teminat mektubunu da kabul etmedi. Normalde lisansı 3 ayda alabilecekken biz 1.5 yıl uğraştık. Bu pazara girmemiz için çok çalıştılar ancak vazgeçmedik." Pazarın yarısı 3 şirketin elinde Almanya'dan Türkiye'ye turist taşıyan ilk üç operatör, pazarın da yarısını sahip. 2016'da Türkiye aleyhinde negatif algı çalışması yürütülen Avrupa'da, yabancı operatörler de harekete geçerek güvenlik bahanesiyle operasyonlarını daralttı. Türkiye'ye dönük bu tekeli kıracak milli operatörün olmaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmcilere globalleşmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaAnex TourCoral TravelAzur AirRecep Tayyip ErdoğanOTI Holding
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