Vali Karaloğlu: Son iki yılın rekoru

ANTALYA Havalimanını son 24 saatte 813 uçak 143 bin yolcu kullandı. İstatistikleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçilerine duyuran Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu son iki yılın rekoru" diyerek yaşanan olumlu gidişata dikkat çekti. Karaloğlu, artıştaki Rus turist sayısına da dikkat çekmek için gönderiye Rusça hashtag de ekledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.