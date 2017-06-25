Vali Karaloğlu: Son iki yılın rekoru

ANTALYA Havalimanını son 24 saatte 813 uçak 143 bin yolcu kullandı. İstatistikleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçilerine duyuran Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu son iki yılın rekoru" diyerek yaşanan olumlu gidişata dikkat çekti. Karaloğlu, artıştaki Rus turist sayısına da dikkat çekmek için gönderiye Rusça hashtag de ekledi.