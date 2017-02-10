Ukrayna dopingi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da,Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. toplantısına katıldı. Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikleriyle Ukrayna'ya ulaşmalarını istiyoruz. Konu ile ilgili çalışmalara başlandı" dedi. Ortak basın açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

'KIRIM İLHAKINI TANIMIYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımıyor. Devlet Başkanı Poroşenko ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Kırım Tatar Toplum Temsilcileri ile de görüştük. Kırım Tatarlarının tarihi ana vatanı olan topraklarda yaşamlarının devamı bizim önceliklerimizdendir. Bu konuda Ukraynalı dostlarımızla yakın işbirliğimizi göstereceğiz. Birlikte bu konuları uluslararası toplumun gündemine taşımaya çalışacağız.

'DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ'

Bugünkü toplantılarımızda bunların yanı sıra ikili görüşmeleri de ele aldık. Hangi çalışmaları imzalayabileceğimizi konuştuk. Özellikle serbest ticaret anlaşması, çifte vergilendirme anlaşmasının yenilenmesi gibi konuları konuştuk. Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ilişkilerimizi güçlendirmek. Dost Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına bir teşekkür borcum var. Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 25 bin Ukraynalıyı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Karşılıklı ziyaretçi ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Sadece geçen sene iki düzineden fazla üst düzey ikili temas sağlamışız ve bu önemli bir rakam. Biz istiyoruz ki halklarımız arasında da temas artsın.

'KİMLİKLE GİRİŞİN ÖNÜ AÇILACAK'

Az önce dostum Pavlo Klimkin müjdeyi verdi. Bundan sonra vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikle Ukrayna ve Türkiye'yi ziyaret etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Geçen hafta ekibimiz Ukrayna'daydı ve testler yaptılar. Son derece başarılı veriler aldılar. Aynı çalışma ve denemeler Türkiye'de de yapılacak ve yaz gelmeden bu hazırlıklar tamamlanacak. Bu konudaki işbirliği için değerli dostum Pavlo Klimkin'e ve ekibine teşekkür ediyorum.

'TÜRKÇE DERSLERİ VERECEĞİZ'

Bir müjdemiz daha var. Ukrayna Kiev'de Yunus Emre Kültür Merkezi'ni açıyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda Türkçe öğrenmek isteyen diplomatlar için özel kurs düzenliyoruz. Eğer ilgi duyarlarsa Ukraynalı basın mensuplarına da bu imkanı sağlamak isteriz. Güvenlikten eğitime, kültüre kadar işbirliğimiz var ve artırmak için çalışıyoruz.

'AİLELERİ ALANYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ'

Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Pavlo Klimkin, "Bugün Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi sundum. Bakan Çavuşoğlu hem insan olarak hem de bakan olarak örnek bir insan. Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların bir kısmının Türkiye'de tatilini geçirmesini sağlamıştı. Çok ince bir davranış" dedi. Bakan Çavuşoğlu da Klimkin'e şunları söyledi: "Bu insanı bir görev olduğu için konusunu dahi açmak istememiştim. 2 yıl süren karışıklık sürecinde bir grup aile ve çocuklarını Antalya'da ağırladık. Yine bu yıl Antalya ve Alanya'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

'ÇAVUŞOĞLU'NA MİNNETTARIZ'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yapılan açıklamaları değerlendirerek, “Bir başlangıç olmasını temenni ettiğimiz bu mutabakatın Rusya ve diğer ülkelerle de yapılması en büyük temennimizdir” dedi. Şahin, "Ukrayna ile ülkemiz arasında kimlikle girişin önü açıldı. Dışişleri Bakanımız, Alanya’mızın gururu Mevlüt Çavuşoğlu’na minnettarız. Temennimiz başta Rusya olmak üzere kimlikle girişin yaygınlaştırılması. Ayrıca, Kiev’de açılacak olan Yunus Emre Kültür Merkezi iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı yapacaktır. Tekrardan başta Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

'UKRAYNA'DA TATİL TALEBİ ARTACAKTIR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, "Geçen sene turist sayısında ciddi bir artış sağladığımız ülke Ukrayna ile yapılan bu anlaşma her iki taraf için çok olumlu olacaktır. Özellikle pasaport çıkartmanın da, tatil maliyetine eklendiğini düşünürsek kimlikle giriş yapabilme özgürlüğü insanda daha çok tatil yapma hissi uyanacaktır. Yıllardır Alman vatandaşları için devam eden bu uygulama artık Kril alfabesiyle yazılmış kimliklerin de daha rahat daha kolay gümrük kapılarından geçecek olmaları bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu güzel anlaşmayı Türk turizmine ve yurtdışına hediye eden Bakan Çavuşoğlu'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Umudumuz, aynı başarıyı en yakın zamanda Rusya ile de gerçekleştireceğimiz günlerin yakın olmasıdır" diye konuştu.

'CİDDİ ARTIŞ SAĞLAYACAK'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, "Ukrayna pazarı geçtiğimiz yıl ciddi artış kaydetmişti. Ukraynalı turistlerin özellikle bölgemiz için çok ciddi talebi var. Bu, hem bölgemiz hem de turizmimiz için çok olumlu bir gelişme. Artış olmasını sağlayacaktır. Emeği geçen, başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da, "Süper bir gelişme. Bunun bir çok ülkeye yayılması lazım. Gürcistan ile karşılıklılık ilkesiyle bunu gerçekleştiriyoruz, Ukrayna'nın da buna eklenmesi çok olumlu olacak. Almanya'yla tek taraflı bir anlaşmamız var ve Alman potansiyelimiz çok yüksek. Bu tür anlaşmaları çoğaltmalıyız. En azından ilk etapta Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yapmak gerekiyor" diye konuştu.