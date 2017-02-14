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'Türkiye TUI'yi aşağı çekti'

Avrupa’nın en büyük tur operatörü TUI, 2016-2017 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. TUI'yi Türkiye ve Kuzey Afrika rakamları aşağı çekti

'Türkiye TUI'yi aşağı çekti'

Avrupa’nın en büyük tur operatörü TUI, 2016-2017 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. TUI'yi Türkiye ve Kuzey Afrika rakamları aşağı çekti

14 Şubat 2017 Salı 21:13
'Türkiye TUI'yi aşağı çekti'
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TUI, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan söz konusu dönemde, cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 oranında artarak 3.3 milyar Euro'ya ulaştırdı. Kaynak pazarlara bakıldığında, grubun İngiltere satışlarında yüzde 10 oranında artış yakaladığı görülürken, bu artışta uzak mesafe turları ve kruvaziyer satışlarının önemli rol oynadığı ifade edildi.
TÜRKİYE VE AFRİKA OLUMSUZ ETKİLEDİ
TUI’nin İskandinav ülkelerinde ise Türkiye ve Kuzey Afrika talebindeki düşüş ve yeni markalaşma çalışmaları dolayısıyla zorlu bir dönem geçirdiği, otel ve kruvaziyer alanında ise bu yıl oldukça iyi bir performans gösterdiği açıklandı. TIU’nun özellikle İspanya ve Meksika’da iyi bir performans göstererek yatak başına ortalama gelirini yüzde 6 oranında artırdığı belirtilirken, Robinson’un ise yatak başına ortalama gelirini yüzde 3 oranında yükselttiği ifade edildi. Her iki markanın performansını düşüren etmenler ise Türkiye ve Kuzey Afrika’ya dönük düşük talep oldu.
KIŞ PROGRAMININ YÜZDE 87’Sİ SATILDI
Şirketin açıkladığı 3 aylık bilançoda, 2016-2017 kış programının yüzde 87’sinin satıldığı açıklanırken, bu dönemde gelirlerin yüzde 8, rezervasyon sayısının ise yüzde 4 oranında artış gösterdiği belirtildi. TUI’nin şu ana dek yüzde 35’i satılan 2017 yaz sezonu programına bakıldığında ise gelirlerde yüzde 9, rezervasyon sayılarında yüzde 4 artış olduğu görülüyor. Yaz satışlarında en yüksek performansı programın yüzde 43’ünün satıldığı İngiltere gösterirken, İngiltere’den yapılan rezervasyonların yüzde 3 oranında arttığı, gelirlerin ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 daha yüksek olduğu görülüyor. En çok talep gören destinasyonlar ise Kanarya Adaları, Yunanistan, Kıbrıs ve uzak mesafe destinasyonları olarak gösteriliyor.
YÜZDE 10 KÂR ARTIŞI HEDEFİ
İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren TUI CEO’su Friedrich Joussen, oldukça zorlu geçen 2016’nın ardından 2016-2017 sezonuna oldukça iyi başladıklarını ifade etti. Travelopia satışının stratejik açıdan çok önemli bir hamle olduğunu kaydeden Joussen, dikey entegrasyona sahip bir turizm şirketi olma yönünde atılan adımların karşılığını gördüklerini ifade etti. Friedrich Joussen, "Tüm bu veriler ışığında, 2016-2017 yılını yüzde 3’lük ciro artışı ve en az yüzde 10’luk faiz, vergi ve amortisman öncesi temel karı artışı hedefliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TUIFinansalTürkiyeKuzey Afrika
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