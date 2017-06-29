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Türkiye son dakika destinasyonunda lider

Mısır, Türkiye ve Tunus, Alman turistleri geri kazanmak için fiyat rekabetine girişti. Rakip ülkelere göre yüzde 30 daha ucuz olan Türkiye, son dakikada en çok talep alan destinasyon konumuna yükseldi

Türkiye son dakika destinasyonunda lider

Mısır, Türkiye ve Tunus, Alman turistleri geri kazanmak için fiyat rekabetine girişti. Rakip ülkelere göre yüzde 30 daha ucuz olan Türkiye, son dakikada en çok talep alan destinasyon konumuna yükseldi

29 Haziran 2017 Perşembe 20:32
Türkiye son dakika destinasyonunda lider
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ALMAN iş ve turizm dergisi fvw, Almanya seyahat pazarındaki son durumu ele aldığı haberinde, tur operatörlerinin 2017 yaz satışlarından genel olarak memnun olduğunu belirtti. Almanya'da 2017 yılının kazananlarının Yunanistan ve Mısır olduğu notu düşülen haberde, Türkiye'nin ise son dakika satışları ile pazara geri döndüğünü belirtildi. Haberde yer alan detaylara göre, Almanya'nın önde gelen tur operatörleri bu yıl da büyümeye devam ediyor.
'2017 2016'DAN DAHA İYİ BİR YIL OLACAK'
Thomas Cook Almanya CEO'su Stefanie Berk, 2017'nin 2016'dan daha iyi bir yıl olacağı görüşünü dile getirirken, Alltours'un Müdürü Markus Daldrup ise, geçen yıl yaşadıkları kayıpların ardından bu yıl müşteri sayılarını yüzde 4.5 oranında artıracaklarını ifade etti.
'PAYIMIZI YÜZDE 23'E ÇIKARACAĞIZ'
TUI Almanya Genel Müdürü Marek Andryszak, "İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi önemli destinasyonlarda pazar payımızı artırıyoruz" diye konuştu. Yunanistan rezervasyonlarında yüzde 20 artış olduğuna dikkat çeken Andryszak, Almanya seyahat pazarındaki paylarını ise bu yıl yüzde 23'e çıkaracaklarını belirtiyor.
'KAPASİTE SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ'
Bu yılın kazanan destinasyonlarının Yunanistan, Mısır, Hırvatistan ve Portekiz olduğunun tur operatörleri tarafından da teyit edildiği belirtilen fvw haberinde, yavaş yavaş kapasite sıkıntısının da baş gösterdiği ifade edildi. Stefanie Berk, "Özellikle belirli tarihlerde Yunanistan'ın Korfu ve Kos adaları için ciddi bir kapasite sıkıntısı var" dedi.
TUI'DE KAPASİTE SIKINTISI YOK
TUI'nin Turizm Müdürü Stefan Baumert, "Şu anda her yere kapasite var" derken, Schauinsland Reisen Turizm Müdürü Andreas Rüttgers, Balear Adaları'nda sezon başlamadan önce medyanın yansıttığının aksine çok fazla kapasite olduğuna işaret ediyor.
'AKDENİZ'İN DESTİNASYONLARI DAHA PAHALI'
Akdeniz'in büyük destinasyonlarının bu yıl çok daha pahalı olduğunu söyleyen FTI Müdürü Ralph Schiller, "2016 yılındaki büyük talep artışının ardından Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Yunan Adaları önemli ölçüde daha pahalı" yorumunda bulundu.
'MISIR-TÜRKİYE ARASINDA FİYAT YARIŞI VAR'
Mısır, Türkiye ve Tunus'un Alman müşteriyi geri kazanmak için ciddi bir fiyat rekabeti içinde olduğu kaydedilirken, Alman tatilcinin Mısır'a dair güven kazanmasının ardından tur operatörlerinin birçoğu bu destinasyona dönük yüksek büyüme rakamları yakaladı. Thomas Cook Almanya CEO'su Berk, "Mısır talebi oldukça güçlü" derken, Schauinsland-Reisen, Mısır satışlarında yüzde 30 artış olduğunu belirterek hem Düsseldorf hem de Münih'ten Mısır kapasitesini artırdığı bilgisini verdi.
'TÜRKİYE YÜZDE 30 DAHA UCUZ'
Uzun bir aradan sonra Türkiye de son dakika satışları ile Almanya pazarına geri döndü. Berk, şu anda en çok son dakika talebi alan destinasyonun Türkiye olduğunu belirtirken, Türkiye'nin İspanya ve İtalya gibi ülkelerden yüzde 25-30 daha ucuz olduğunun altını çiziyor.
'TÜRKİYE'YE DÖNÜK CİDDİ TALEP VAR'
Türkiye'nin son dakika satışlarında yüksek talep aldığı Bentour ve DER Touristik'in açıklamaları ile de doğrulanıyor. DER Touristik Merkez Avrupa Müdürü René Herzog'un, "Türkiye'ye dönük ciddi bir son dakika talebi var" değerlendirmesine yer verilen haberde, şu noktanın da altı çiziliyor: "Tur operatörlerinin geneli her şeye rağmen Türkiye rezervasyonlarının düşük olduğunu belirtirken, FTI Türkiye rezervasyonlarında çift haneli artış yakaladığını iddia ediyor." 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 20:49
Anahtar Kelimeler:
MısırTürkiyeTunusAlman
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