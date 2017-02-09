'Türkiye seferleri azalabilir'

ALMAN iş ve turizm dergisi fvw'nin, erken rezervasyonların durumuna ilişkin olarak yayınladığı haberine attığı, ''Akdeniz destinasyonlarına güçlü talep, Türkiye'nin durumu endişelendiriyor'' başlıklı haber Türkiye'ye ilişkin önemli bilgiler içeriyor.



''MISIR'IN KESİN DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU''



Türkiye'ye dönük zayıf talebin tur operatörlerini endişelendirdiği belirtilen fvw haberinde, ''Pek çok tur operatöründen alınan bilgilere göre Yunanistan ve İspanyaya dönük rezervasyonlar hızlı bir şekilde artıyor. Mısır'ın ise temiz bir geri dönüşü söz konusu. Ancak zayıf talepten dolayı hava yolu şirketlerinin Türkiye kapasitesinin kısacağına dair endişe var. Bu durum, son dakikada Türkiye'ye oluşacak telep için de tehlike arz ediyor.'' ifadelerine yer verildi.



Fvw!nin haberinde şu detaylara yer verildi:



TUIFLY MISIR KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR



TUI Almanya, başta Yunanistan olmak üzere (+41) genel rezervasyonlarda önemli bir artış olduğunu belirtiyor. Kanarya adaları ve İspanya anakarası hala çok yüksek talep alıyor. İtalya ve Hırvatistan'a dönük rezervasyonlarda ise çift haneli artışlar var. Mısır'ın geri döneceğine ilişkin siyaller de rezervasyonlara yansımış durumda. Bu nedenle TUIfly, bu yaz Hurghada'ya Almanya'nın 5 havalimanından uçuş gerçekleştirecek.



SATIŞLARDA İSPANYA VE YUNANİSTAN BAŞI ÇEKİYOR



Thomas Cook Almanya ise satışların tatminkar düzeyde olduğunu belirtiyor. Şu anda rezervasyonlarda ilk sırada İspanya yer alırken, onu Yunanistan ve Türkiye takip ediyor. Benzer bir açıklama da DER Touristik'ten geldi. Şirket, Yunanistan satışlarının ikiye katlandığını, Mısır'ın yeniden popüler olmaya başladığını ve İspanya, Portekiz ve İtalya'nın ise hala popüler olduğunu açıkladı.



FTI BİR GÜNDE TAM 30 BİN REZERVASYON ALDI



FTI ise 31 Ocak tarihinde 30 bin rezervasyonla tarihinin en büyük rezervasyon sayısına ulaştığını belirterek, satışların daha çok İspanya, Yunanistan ve Mısır'da yoğunlaştığını bilgisini verdi. Şirket, Paskalya tatili için Mısır'a 14 ek uçak seferi koyduğunu da duyurdu.



UFUKTA BİR KARA BULUT: TÜRKİYE



Ancak ufukta hala bir kara bulut var. Condor ve TUIfly, zayıf taleten dolayı Türkiye kapasitesini düşürmeyi planlıyor. Bu nedenle 4 milyon uçak koltuğunun 3'te bii tehlikede. Her iki hava yolu şiketi de, Türkiye satışlarını yakından takip ettiklerini ve talebe göre programlarını uyarladıklarını açıkladılar.



DENİZ UĞUR: TÜRKİYE TALEBİNİ KARŞILAYACAK KOLTUK BULUNAMAYABİLİR



Ancak bazı tur operatörleri Türkiye talebinin artması durumnda yeterli uçak bulunamayacağı endişesini taşıyor. Bentour CEO'su Deniz Uğur bir uyarı yaparak, ''Eğer hava yolu şirketleri rotalarını değiştirirlerse, Türkiye talebini karşılayacak koltuk bulunamayabilir. Bu durumda da, diğer destinasyonlara planladığımız koltuk sayısı bu destinasyonlardaki yatak kapasitesini aşabilir.'' dedi.



FTI: KAPASİTELER KORUNMALI



FTI Genel Müdürü Ralph Schiller ise, ''Uygun olan uçuş kapasitesini korumak gerek. Kapasite düşürülürse, bu o destinasyonun gelişimi için doğru bir sinyal olmaz.'' değerlendirmesini yaptı.



OKAN DAĞASLAN: TÜRKİYE İÇİN HİÇ İYİ DEĞİL



Konuya ilişkin olarak bir değerlendirme de online tur operatörü Toropo'dan geldi. Şirketin Satış ve Pazarlama Müdürü Okan Doğanaslan bu kararla tur operatörlerinin son dakika pazarını terk edeceğini belirterek, ''Bu hava yolu şirketleri için mantıklı olabilir ancak Türkiye turizmi için hiç iyi değil.'' şeklinde konuştu.



ROSATİ: UÇAK ŞİRKETLERİ TALEBE GÖRE POZİSYON ALMALI



Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati ise kapasite azaltılması konusunda o kadar da kötümser değil. Rosati, ''Türkiye ile ilgili en geniş programa sahip Türkiye spesiyalisti olarak çok iyi bir pozisyon aldık. Eğer charter şirketleri de talebe göre pozisyon alırsa bu gerçekten mükemmel olur. Zaten olması gereken de bu.'' dedi.



FANKHAUSER: YUNANİSTAN KAPASİTESİNİ 500 BİN ARTIRMAK İSTİYORUZ



Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, Yunanistan'a dönük talepte yüzde 40'a yakın artış olduğunu açıkladı. Söz konusu talep artışında düşen Türkiye talebinin etkisine de dikkat çeken Fankhauser, Yunanistan kapasitesini 500 bin artırmak istediklerini ifade ederken, yüksek fiyatlardan dolayı İspanya kapasitesini düşürebileceğinin de sinyalini verdi.



''OTEL FİYATLARI İSPANYA'DA %6-8, YUNANİSTAN'DA %1-3 ARTTI''



2016 yılında İspanya'da otel fiyatlarının yüzde 6-8 oranında artarken Yunanistan'da sadece yüzde 1-3 oranında arttığına dikkat çeken Peter Fankhauser, ''Ancak İspanya'daki bu fiyat artışı normal ve oteller aç gözlü değil. Doğal talep eğrisini takip ederek makul davranıyorlar.'' dedi.



''TÜRKİYE TALEBİ YUNANİSTAN, BULGARİSTAN GİBİ ÜLKELERE KAYIYOR''



Yunanistan'ın şu anda Thomas Cook'un en çok sattığı destinasyon olduğuna dikkat çeken Fankhauser, düşen Türkiye talebinden sadece Yunanistan'ın değil, Kıbrıs, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerin de faydalandığını söyledi.

