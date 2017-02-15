'Türkiye için beraber çalışalım'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) heyeti ile Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Genel Müdürlüğü binasında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, THY Charter Müdürü Emre Menevşe, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROFED Başkan Yardımcıları Mehmet İşler ve Bülent Bülbüloğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ulvi Gümüşhan, Genel Sekreter Gülçin Güner, GETOB Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Saraylı ve Koordinatör Necip Boz katıldı. Başkan Ayık, TÜROFED ile THY’nin yakın işbirliğinde bulunmasının önemine değindiği konuşmasında özellikle yaz sezonunda yoğun olarak çalışan bölgelere ait pazar ülke seferlerinin tur operatörleri ile yapılacak işbirliği kapsamında düzenlenecek seferlerin ülke turizmi açısından son derece yararlı olacağının vurgusunu yaptı.

'MİSAFİRLERİ AĞIRLAYABİLİRİZ'

Türkiye’nin tanıtımını yapmak üzere yurtdışından getirilecek ünlü sanatçı, sporcu, gazeteci ve acentecilerin THY olanaklarından daha çok yararlandırılması gerektiğini ifade eden Ayık, THY ile karşılıklı yapılacak işbirliği kapsamında ülkemize gelen konukların TÜROFED’e ait üye otellerde ağırlanabileceği önerisinde bulundu. Toplantı kapsamında konuşulan projeler, karşılıklı görüş alışverişinde gerçekleştirildi. Öte yandan, Alanyalı TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner'in GZP'yi de öne çıkararak çalışmalar yapılabileceğini vurguladığı belirtildi.