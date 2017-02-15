Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87882
ALTIN
144.917
DOLAR
3.6626
STERLIN
4.5556
EURO
3.8811
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

'Türkiye için beraber çalışalım'

TÜROFED heyeti, Osman Ayık başkanlığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek işbirliği talebinde bulundular

'Türkiye için beraber çalışalım'

TÜROFED heyeti, Osman Ayık başkanlığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek işbirliği talebinde bulundular

15 Şubat 2017 Çarşamba 21:22
'Türkiye için beraber çalışalım'
banner404

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) heyeti ile Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Genel Müdürlüğü binasında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, THY Charter Müdürü Emre Menevşe, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROFED Başkan Yardımcıları Mehmet İşler ve Bülent Bülbüloğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ulvi Gümüşhan, Genel Sekreter Gülçin Güner, GETOB Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Saraylı ve Koordinatör Necip Boz katıldı. Başkan Ayık, TÜROFED ile THY’nin yakın işbirliğinde bulunmasının önemine değindiği konuşmasında özellikle yaz sezonunda yoğun olarak çalışan bölgelere ait pazar ülke seferlerinin tur operatörleri ile yapılacak işbirliği kapsamında düzenlenecek seferlerin ülke turizmi açısından son derece yararlı olacağının vurgusunu yaptı.
'MİSAFİRLERİ AĞIRLAYABİLİRİZ'
Türkiye’nin tanıtımını yapmak üzere yurtdışından getirilecek ünlü sanatçı, sporcu, gazeteci ve acentecilerin THY olanaklarından daha çok yararlandırılması gerektiğini ifade eden Ayık, THY ile karşılıklı yapılacak işbirliği kapsamında ülkemize gelen konukların TÜROFED’e ait üye otellerde ağırlanabileceği önerisinde bulundu. Toplantı kapsamında konuşulan projeler, karşılıklı görüş alışverişinde gerçekleştirildi. Öte yandan, Alanyalı TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner'in GZP'yi de öne çıkararak çalışmalar yapılabileceğini vurguladığı belirtildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDOsman AyıkTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya İran'da çok popüler'
'Alanya İran'da çok popüler'
81 kilo metamfetamin ele geçirildi
81 kilo metamfetamin ele geçirildi
Türkiye, 'güvenli ülkeler' sıralamasında sınıfta kaldı
Türkiye, 'güvenli ülkeler' sıralamasında sınıfta kaldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals